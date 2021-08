Segurança Social vai distribuir cartão refeição em vez de comida para carenciados

A Segurança Social vai passar a distribuir o apoio alimentar a famílias carenciadas através de cartões eletrónicos, substituindo assim os cabazes com produtos alimentares.Os destinatários poderão utilizar os cartões em qualquer rede de estabelecimentos que venha a aderir ao projeto, estando proibida a aquisição de bens como bebidas alcoólicas e tabaco.O projeto está em consulta pública e prevê que os cartões sejam recarregados com uma periodicidade, no mínimo, mensal, com um determinado montante financeiro transferido pelo Instituto da Segurança Social.O procedimento "iniciado servirá para a contratualização de serviços de emissão, gestão, carregamento e reporte financeiro dos cartões eletrónicos.Estes vouchers poderão ter a forma de cartão eletrónico (tipo cartão bancário) ou de um código que permite o posterior reembolso do comerciante", explica o Ministério da Segurança Social. Este apoio, que foi duplicado em 2020, tem chegado a mais de 120 mil pessoas por mês em Portugal, de acordo com a informação do Ministério da Segurança Social.