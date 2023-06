Sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter sentido em São Jorge

Um sismo com magnitude 3,1 na escala de Richter foi sentido na terça-feira na ilha de São Jorge, nos Açores, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 18h14 locais (19h14 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de sete quilómetros a nordeste (NE) de Rosais, na ilha de São Jorge.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Rosais e Velas (concelho de Velas)", referiu a fonte em comunicado.

O CIVISA indicou o evento se insere "na crise sismovulcânica em curso na ilha de São Jorge desde março de 2022".

Entre as 0h00 e as 22h00 de terça-feira foram contabilizados aproximadamente 22 eventos, um dos quais sentido.

A atividade sismovulcânica que se tem vindo a registar na ilha de São Jorge desde 19 de março de 2022 "continua acima do normal".

"Até ao momento, foram registados aproximadamente 57.579 eventos de baixa magnitude e de origem tectónica", salientou.

O sismo mais energético desta crise ocorreu no dia 29 de março de 2022, às 21h56 locais (22h56 de Lisboa), teve epicentro a cerca de dois quilómetros a sul-suldoeste (SSW) de Velas e uma magnitude 3,8 na escala de Richter.

"Até ao momento foram identificados cerca de 351 sismos sentidos pela população", indicou.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Quando há uma intensidade IV, considerada "Moderada", os "carros estacionados balançam", as "janelas, portas e loiças tremem" e "os vidros e loiças chocam ou tilintam", podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger, revela o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.