Surto de Covid-19 em lar do Crato com 40 infetados

Um surto de covid-19 num lar de uma freguesia rural do Crato, no distrito de Portalegre, infetou, pelo menos, 40 utentes e funcionários, disse hoje à agência Lusa fonte da instituição.

De acordo com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Gáfete (SCMG), José Marquito Vinagre, estão infetados "32 utentes e oito funcionários", estando nesta altura hospitalizada uma das utentes.

O provedor da SCMG, também infetado, indicou que a instituição conta com 43 residentes e 35 funcionários, estando "alguns" funcionários de baixa e "outros infetados", o que torna "difícil" gerir aquela Misericórdia.

"Não tem sido fácil ultimamente", lamentou.

Em comunicado publicado hoje na sua página na rede social Facebook, a mesa da SCMG revelava surpresa em relação aos resultados dos testes efetuados.

"Após fazer os habituais testes às funcionárias e utentes fomos surpreendidos por a maioria dos nossos idosos testarem positivo à covid-19", lê-se no documento.

Fonte do município do Crato disse à Lusa que o plano de contingência da SCMG já foi ativado.

Num comunicado também publicado na rede social Facebook, o município explica que "até ao momento não existem casos com doença grave ou sintomas assinaláveis".

De acordo com o relatório publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), na sua página na Internet, o distrito de Portalegre conta com um total de 29 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 638 casos ativos, 804 casos recuperados e 39 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Portalegre, com 244 casos. Seguem-se Gavião, com 55 casos ativos, Crato (51), Castelo de Vide e Marvão, com 46 casos cada, Nisa (45), Elvas (40), Alter do Chão (36), Campo Maior (20), Ponte de Sor (15), Arronches (11) e Avis, com 10 casos ativos.

O concelho de Monforte apresenta nove casos ativos, Fronteira oito e o concelho de Sousel não apresenta hoje qualquer caso ativo.

A ULSNA indica que foram feitos até hoje 31.810 testes de diagnóstico no distrito.

Portugal contabiliza hoje mais 70 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.097 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.192 mortes e 332.073 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 72.181 casos, mais 1.755 em relação a terça-feira.