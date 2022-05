Torneio solidário em Vila do Conde ajuda militar condenado por agressão

A Associação Desportiva de Árvore Forças de Segurança Unidas está a organizar um torneio solidário de futsal para ajudar Rúben Duarte, militar condenado por agressão a um cidadão no interior do posto da GNR de Murtosa, em 2015.

"É um camarada amplamente conhecido pelos militares do Destacamento onde presta serviço, tanto pela sua irrepreensível postura militar, como pela sua índole pessoal, virtudes que lhe são reconhecidas por todos os que passaram pela sua carreira, até aos dias de hoje, e que lhe dedicam amizade, carinho e admiração.Sentindo que foi injustamente condenado por alegadamente agredir um indivíduo dentro do posto da Murtosa onde prestava serviço. O Rúben, neste momento, presta serviço no posto de Ovar e foi condenado a dois anos de prisão (pena suspensa) e condenado a indemnizar o ofendido em 2500 euros, não sabendo ainda o desfecho do processo disciplinar que se encontra em fase de instrução. Pelo exposto, decidimos organizar este evento solidário, de forma a ajudarmos o Rúben, sendo que o valor da inscrição de cada equipa reverterá na totalidade para a causa", indica a associação.

O militar, que garante ter sido condenado "injustamente", recorreu para a Relação do Porto, mas a pena foi mantida. Terá de pagar a indemnização ao ofendido e aguarda a decisão interna da GNR, podendo levar à suspensão de funções.

O torneio solidário, agendado para 4 de junho, no Pavilhão Desportivo de Mindelo, Vila do Conde, é aberto apenas a equipas compostas por profissionais das forças de segurança, Guarda Prisional, Proteção Civil e profissionais de segurança privada. "Apelo a equipas das forças de segurança para que marquem presença no torneio para ajudarmos o Rúben", indica ao CM Bruno Brini, da associação.