Portugal entre os países europeus mais bem sucedidos na luta contra o VIH

Testes poderão ser feitos em casa.

Por Lusa | 05:34

Portugal está entre o restrito grupo de países europeus com mais pessoas com VIH diagnosticadas e com mais doentes em tratamento que deixaram de transmitir a infeção, revelou um responsável da Organização Mundial da Saúde (OMS).



Em entrevista à agência Lusa, o coordenador do Programa de Doenças Transmissíveis da OMS, Masoud Dara, saudou a evolução registada nos últimos anos no combate à sida.

"Portugal tem feito um percurso exemplar na prevenção, deteção, tratamento e cuidados dos doentes com VIH", afirmou Masoud Dara, sublinhando que o país atingiu praticamente todos os objetivos estabelecidos no programa das Nações Unidas para o VIH/sida.

Doentes com VIH vão poder fazer tratamentos em farmácias comunitárias alargadas a todo o país

O projeto-piloto que permite aos doentes com VIH fazer os tratamentos em farmácias mais próximas de si poderá ser alargado a todo o país, anunciou ta quinta-feira o secretário de Estado da Saúde.

Em entrevista à agência Lusa, o secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, afirmou que o projeto-piloto de dispensa de medicamentos hospitalares nas farmácias comunitárias, que começou no ano passado, "está a correr bem".

Esta medida, que ainda está a ser testada apenas em Lisboa, veio permitir aos utentes escolher se queriam continuar a receber os tratamentos no hospital ou numa farmácia próxima de casa ou do trabalho.



"O objetivo é abrir este projeto ao país todo e, de forma faseada e progressiva, outras farmácias hospitalares vão poder trabalhar com farmácias comunitárias", anunciou.



Mas primeiro será necessário avançar com a formação de mais farmacêuticos para garantir que o alargamento do projeto é feito com toda a segurança, observou o governante.



Segundo o secretário de Estado, "as pessoas estão confiantes", houve um aumento de aderentes ao projeto e "os tratamentos estão a correr como esperado".



Fernando Araújo disse que optar por uma farmácia comunitária "é tão eficaz como fazer (o tratamento) no hospital" e, por isso, o Ministério da Saúde está empenhado em "continuar este percurso e alargar a todo o país".



"Queremos iniciar nos grandes hospitais, no norte e no centro, e depois disseminar no resto do país", revelou, acrescentando que no último trimestre será alargado a outras regiões do país.



Segundo números avançados pelo responsável, muito em breve, mais de trezentas pessoas estarão a beneficiar desta medida, que será alvo de avaliação em setembro.



Testes de VIH feitos em casa

Os portugueses vão poder fazer em casa testes de despiste do VIH, anunciou o secretário de Estado da Saúde, que espera que esta opção seja uma realidade ainda este ano.



Em entrevista à agência Lusa, por ocasião da dilvulgação dos mais recentes dados sobre esta doença, o secretário de Estado da Saúde, Fernando Araujo, revelou que o Governo vai começar a trabalhar para alterar a legislação em vigor, que impede a realização de testes de VIH em casa.



"Vamos mudar a lei para que, até ao final do ano, os portugueses que quiserem possam comprar o teste na farmácia e fazer em casa", afirmou o governante.



No caso de os testes serem positivos, os doentes podem marcar uma consulta num hospital "para repetirem o teste e serem reorientados", acrescentou.



Com esta iniciativa o ministério da saúde espera conseguir reduzir os casos de deteção tardia de pessoas infetadas com sida.