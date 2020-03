Um dos países mais pobres da Europa ajudou Itália quando "países riquíssimos viraram as costas"

. Na Albânia, registam-se 197 casos confirmados de Covid-19 e dez mortes. Itália superou os dez mil mortos, a maior taxa de mortalidade do mundo.Apesar de a Albânia estar a lutar também contra a doença, o governo entendeu que não podia deixar um país irmão. "Não temos falta de memória: não podemos não demonstrar a Itália que a Albânia e os albaneses nunca abandonam um amigo em dificuldades. Hoje somos todos italianos, e a Itália deve vencer e vencerá esta guerra também por nós, pela Europa e por todo o mundo", afirmou Edi Rama (na imagem acima), primeiro-ministro albanês, no aeroporto, enquanto cumprimentava a equipa. "Vocês, membros corajosos desta missão pela vida, partem para uma guerra que também é a nossa."Itália ajudou a Albânia em vários momentos da História: depois da Segunda Guerra Mundial, após a queda do regime comunista no fim dos anos 80 e com uma crise de fome no início dos anos 90. Para a Albânia, esta é uma oportunidade de agradecer a Itália, apesar de o contributo ser pequeno. "Estamos a combater o mesmo inimigo invisível. Os recursos humanos e logísticos não são ilimitados, mas não podemos mantê-los de reserva enquanto em Itália se precisa tanto de ajuda", explicou Rama. "É verdade que todos estão fechados nas suas fronteiras, e que países riquíssimos voltaram as costas uns aos outros. Mas talvez seja por não sermos ricos nem sem memória, que não podemos permitir não demonstrar a Itália que a Albânia e os albaneses não a abandonam."Em Itália, vivem cerca de 400 mil albaneses, enviando dinheiro para as famílias e investindo dinheiro na Albânia.