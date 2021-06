Um morto e 724 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há 724 novos infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas, revelou em comunicado a DGS. Há ainda a registar um morto. Esta quarta-feira registaram-se 458 pessoas recuperadas da doença.



Há menos quatro pessoas internadas com a doença, num total de 264, e mais três em UCI, que agora sobe para 53.



A região de Lisboa e Vale do Tejo teve o maior número de infetados nas últimas 24 horas. Registaram-se 368 novos infetados em LVT, 212 no Norte do País, 64 no Centro, 22 no Alentejo e 32 no Algarve. Nas regiões autónomas, os Açores registaram 24 infetados e a Madeira dois.



A taxa de incidência nacional mantém-se nos 66,4 por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade nacional teve uma pequena subida para 1,07.