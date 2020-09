Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra encerra à noite a partir de segunda-feira

O Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra vai encerrar no período noturno a partir de segunda-feira por "carência de resposta", anunciou esta quinta-feira o hospital.

"Entre as 20 e as 08 horas, o Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia não irá conseguir manter o seu normal funcionamento, de segunda a domingo, dada a escassez de recursos humanos que possam assegurar um eficaz atendimento às grávidas", adianta o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) em comunicado.

Durante o período noturno, as grávidas deverão recorrer aos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (Hospital de Santa Maria), do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (Maternidade Dr. Alfredo da Costa), do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (Hospital São Francisco Xavier) e do Hospital de Cascais.