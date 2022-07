A Organização Mundial de Saúde declarou este sábado a varíola dos macacos como uma emergência de saúde global, tendo em conta que o surto já se estendeu a mais de 70 países e estão notificados mais de 16 mil casos a nível mundial."Temos um surto que se está a espalhar rapidamente à volta do mundo, do qual sabemos muito pouco e que cumpre os critérios dos regulamentos internacionais de saúde", adiantou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa, após a reunião do Comité de Emergência para avaliar a evolução da doença no mundo.A designação rara significa que a OMS agora vê o surto como uma ameaça significativa o suficiente para a saúde global e que é necessária uma resposta internacional coordenada."Além das nossas recomendações aos países, também peço às organizações sociais, incluindo aquelas que têm experiência em trabalhar com pessoas que vivem com HIV, que trabalhem connosco no combate ao estigma e à discriminação", acrescentou.A Europa é o epicentro do vírus. Neste momento, os homens que fazem sexo com homens são a comunidade em maior risco.