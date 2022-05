As autoridades registaram este sábado 12 ocorrências relacionadas com a queda de árvores, devido ao mau tempo, na cidade de Beja. A primeira chamada chegou ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à 01h50 e a última foi recebida já depois das 11h00, apurou oO vento forte que se fez sentir - segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) superou os 30 km/hora na localidade - fez estragos em vários pontos da cidade. Uma das ocorrências mais significativas foi registada junto ao castelo, com uma árvore de grande porte a ser arrancada pela raiz. Os bombeiros e a Proteção Civil não tiveram mãos a medir, durante a noite e início da manhã. Já foi possível proceder a trabalhos de limpeza, mas só amanhã é que a normalidade será reposta.