Pneumologista não acredita que nova estirpe do coronavírus inviabilize vacina. Veja a explicação

O pneumologista José Reis Ferreira crê que é improvável que a nova estirpe do coronavírus identificada no passado sábado no Reino Unido seja capaz de afetar a eficácia da vacina da Pfizer contra a Covid-19 aprovada esta segunda-feira pelo regulador europeu.



Para o clínico, a contagiosidade é o que preocupa, "mas não tem nada a ver com a sensibilidade da vacina".

"São características diferentes na sequência do vírus e que tem milhares de pontos possíveis. Nada nos leva a pensar que seja exatamente o ponto da proteína para a qual nós vacinamos", explicou o pneumologista.



Recorde-se que se acredita que a nova estirpe do vírus tem uma capacidade de contágio 70% superior ao coronavírus como o conhecemos, introduzindo-se mais rapidamente no organismo e multiplicando-se de forma também ela mais acelerada. No entanto, não apresentará um maior risco de desenvolver complicações hospitalares nem de maior letalidade.