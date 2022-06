Alegada chuva de meteoritos avistada em Portugal e Espanha era afinal reentrada de foguetão na atmosfera

Se na madrugada desta terça-feira olhou para o céu e viu uma aparente chuva de meteoritos, saiba que, afinal, foi a reentrada de parte do foguetão chinês CZ-2F na atmosfera e fez parte do lançamento de três astronautas no dia 5 de junho. Foi avistado no sul de Portugal e em Espanha.







O objetivo do foguetão é levar tripulações de astronautas chineses para a estação espacial Shenzhou, estando o próximo lançamento previsto para dezembro deste ano.



Nave atracou com sucesso na estação espacial da China para uma missão de seis meses. Veja as imagens Leia também