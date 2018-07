Cinco erros que não deve cometer com o ar-condicionado no carro

No verão, o aparelho é fundamental para garantir o conforto no habitáculo mas há cuidados a tomar.

11:55

No Verão o ar condicionado é fundamental para garantir o conforto no habitáculo, mas também tem uma grande importância no campo da segurança. Num parque de estacionamento, ao sol, a temperatura no interior pode atingir os 60 graus e com essa temperatura até os telemóveis deixam de funcionar.

Segundo Ángel Suárez, engenheiro do Centro Técnico da SEAT em Martorel, afirma que as reacções de um condutor com uma temperatura de 35 graus são 20% mais lentas do que as de outro que conduza num ambiente a 25 graus. Os efeitos são semelhantes a guiar com uma taxa de alcoolemia de 0,5 g/litro de sangue.

Mas quem utiliza regularmente o ar condicionado comete vários erros que são importantes evitar. Saiba tudo no Aquela Máquina.