Instagram lança subscrições pagas para seguidores de influencers

Começou esta quarta-feira nos Estados Unidos da América um teste de assinaturas pagas no Instagram para os seguidores de um grupo de influencers. Estas assinaturas, que serão mensais, vão disponibilizar a quem as subscrever conteúdo e recursos exclusivos, bem como um símbolo azul perto do username que os assinala como subscritores.

Esta experiência procura que os criadores de conteúdo possam, cada vez mais, dedicar-se à produção de vídeos e fotografias para as redes sociais, dando-lhes uma maior liberdade financeira. "Estou entusiasmado por continuar a criar ferramentas para os criadores de conteúdo ganharem a vida a fazer trabalhos criativos e pôr essas ferramentas nas mãos de mais criadores em breve", publicou Mark Zuckerberg na sua página de Facebook.

Para testar este novo método de subscrições foram escolhidos dez criadores de conteúdo, tais como a atleta olímpica Jordan Chiles (431 mil seguidores), a jogadora de basquetebol Sedona Price (252 mil seguidores) e a astróloga Aliza Kelly (83, 6 mil seguidores).