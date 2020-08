Instagram Reels, rival do TikTok, já está disponível em Portugal

O Instagram Reels, a resposta do Facebook ao TikTok, está disponível em Portugal desde esta quarta-feira, dia 5 de agosto.

Esta nova funcionalidade, que está integrada no separador "Pesquisa" do Instagram, permite criar vídeos curtos (15 segundos) com áudio ou com música. Tal como acontece com o TikTok, existem vários filtros e efeitos disponíveis, tudo para criar o derradeiro vídeo viral. Todos os Instagram Reels podem ser depois partilhados nas "stories".

Esta funcionalidade chega com a mais recente atualização do Instagram, mas não desespere se ainda não a tiver disponível, já que o lançamento desta nova funcionalidade está a ser feito de forma gradual.