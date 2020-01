Tik Tok deixa contas de jovens em risco

Tik Tok, uma das redes sociais mais populares entre os internautas mais jovens, foi alvo de falhas de segurança que colocaram em risco as contas de usuários de todo o Mundo, permitindo que os seus dados pessoais pudessem ser roubados e/ou manipulados por piratas informáticos.De acordo com a empresa de cibersegurança israelita Checkpoint, o problema foi descoberto a 20 de novembro de 2019 e, a 15 de dezembro, a chinesa ByteDance, que detém a aplicação, considerou-o resolvido.No ano passado, o Tik Tok chegou aos 1,5 mil milhões de utilizadores. Não se sabe, porém, quantas contas foram afetadas. A falha de segurança permitiu que hackers enviassem mensagens com links para instalar vírus nos smartphones.Desta forma, os piratas informáticos podiam entrar nos perfis, mesmo nos privados, e partilhar, descarregar ou manipular os vídeos dos utilizadores. Uma outra falha encontrada pela empresa de cibersegurança permitiu aos investigadores aceder à informação pessoal dos utilizadores simplesmente através do site da rede social sediada em Pequim.O Tik Tok permite aos usuários criar vídeos, geralmente de música, até 15 segundos, podendo ou não publicá-los. Em 2019 foi a terceira aplicação mais descarregada (crescimento de 70% relativamente ao ano anterior), sendo que 41% dos seus utilizadores têm entre 16 e 24 anos. Ao longo do ano foram publicados mais de mil milhões de vídeos por dia.