Zuckerberg perde 5 mil milhões de euros com apagão do Facebook

As sete longas e desesperantes horas de apagão no Facebook, na passada segunda-feira, foram trágicas para a fortuna pessoal de Mark Zuckerberg, que caiu cerca de 5,2 mil milhões de euros.A confiança dos investidores do Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp saiu abalada depois da interrupção global e, de acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, Zuckerberg desceu uma posição na lista dos mais ricos do Mundo. Uma liquidação fez com que as ações do gigante tecnológico caíssem 4,9% num só dia, somando-se a uma queda de cerca de 15% registada desde meados de setembro.Contas feitas, a riqueza de Zuckerberg desceu para 105 mil milhões de euros, ficando abaixo da do fundador da Microsoft, Bill Gates, na quinta posição no índice Bloomberg Billionaire. Segundo o mesmo indicador, em setembro, Mark Zuckerberg registava 121 mil milhões de euros. No entanto, ao longo do mês foram sendo publicadas uma série de histórias no ‘The Wall Street Journal’ com base em documentos internos da rede social que comprometem a sua segurança e credibilidade.A paralisação nas redes do Facebook teve repercussões gigantescas. A organização não governamental NetBlocks, dedicada à cibersegurança, calculou que a economia global perdeu cerca de 819 milhões de euros com a diminuição das receitas da gigante tecnológica. Os problemas começaram a ser sentidos em Portugal perto das 16h30 e foram resolvidos a partir das 23h. Entretanto, a empresa informou que "a causa principal da interrupção foi uma alteração de configuração defeituosa" e explicou que ainda não há "provas de que os dados dos utilizadores tenham sido comprometidos".