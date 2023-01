Há seis anos consecutivos que a CMTV é a televisão preferida pelos portugueses. Em dezembro, a estação do Correio da Manhã voltou a reforçar a sua liderança no mercado de informação nacional na televisão por cabo, mês em que registou um share médio de 4,6%, o que corresponde a uma média de 104 mil e 600 telespectadores por dia, um resultado muito acima daquele obtido pelos seus concorrentes mais diretos.





CMTV terminou 2022 com um share médio de 4,8%, contra 3,1% da CNN, 2,3% da SIC Notícias e 0,6% da RTP3.



No mesmo mês, a CNN Portugal registou 2,9% de share médio, o que corresponde a 65 mil e 600 telespectadores, e a SIC Notícias 2,2% de share (50 mil e 500 telespectadores). Já a RTP 3 ficou-se pelos 0,7% de share (média de 16 mil telespectadores), de acordo com os dados divulgados pela GfK. Desta forma, aterminou 2022 com um share médio de 4,8%, contra 3,1% da CNN, 2,3% da SIC Notícias e 0,6% da RTP3.

Também no horário nobre, período de maior consumo televisivo e, consequentemente, de maior faturação publicitária, o canal do CM garantiu a liderança ao longo do ano, mantendo-se sempre à frente da concorrência.





A CMTV, cujas emissões arrancaram em 2013, está disponível no canal 8 de todos os operadores de televisão por subscrição (Meo, Nos, Nowo e Vodafone), mas não integra ainda a oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT).