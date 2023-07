CM continua a visitar parceiros na Guarda

Numa lógica de proximidade e como forma de agradecimento àqueles que todos os dias ajudam o Correio da Manhã a chegar às mãos dos seus leitores, alguns rostos conhecidos do CM e da CMTV fizeram as honras da casa e visitaram ontem pontos de venda dos concelhos de Seia e Manteigas, no distrito da Guarda.No quinto dia desta ação por aquele distrito da região da Beira Alta, os jornalistas do CM e da CMTV Luís Oliveira e Alexandre Salgueiro visitaram o quiosque Shopnaf, situado no Intermarché de Seia (onde foram recebidos pela funcionária Fátima Saraiva), a papelaria Neves, em São Romão, Seia, onde entregaram alguns brindes ao proprietário António Neves e, finalmente, passaram pela papelaria Papelito, em Manteigas, onde puderam agradecer pessoalmente a Manuel Santos, o proprietário deste estabelecimento.A iniciativa vai continuar nos próximos dias a percorrer outros concelhos do País.