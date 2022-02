43% dos portugueses continuam a ler jornais regularmente, revela estudo

Cerca de 43% dos portugueses com 15 ou mais anos leem jornais frequentemente e 17% recorre apenas às edições em papel, segundo o estudo ‘Práticas Culturais dos Portugueses’, desenvolvido pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.Os jornais generalistas diários dominam, com 74% dos leitores. Seguem-se os desportivos (28%), os semanários (20%) e os gratuitos, temáticos e económicos (10%). No que concerne às revistas, as mais lidas são as de ‘interesse geral’ (28%), seguindo-se as femininas e os guias de TV (22%), os suplementos de jornais (21%), as de entretenimento (19%), desporto/automóveis (15%), técnicas ou científicas (14%) ou de ‘mexericos’/celebridades (14%).Na esfera digital, os jornais são a publicação mais lida diariamente (21%). Já a leitura de revistas é mais esporádica: só 1% lê diariamente (seja em formato impresso ou digital), enquanto 8% o faz semanalmente.No que diz respeito ao acesso à internet, 71% dos portugueses usa-a diariamente (aquém da média europeia, que é de 97%). Na faixa etária entre os 15 e os 34 anos, a utilização atinge os 100% mas apenas um em cada quatro dos inquiridos com 65 ou mais anos usa os meios digitais. O telemóvel é o dispositivo preferencial de acesso à internet (89%). Em média, passa-se 18 horas por semana online para trabalho ou estudo e 10 horas por lazer. Já a proporção de inquiridos que veem diariamente televisão (90%) é mais do dobro dos que diariamente ouvem rádio (40%) ou que se ligam à internet (41%).Os programas de TV mais vistos são os de informação (81%), filmes (57%), séries (43%), telenovelas (40%), documentários (36%) e programas desportivos (33%). Na rádio, que se ouve sobretudo em deslocações de carro (66%), a informação (59%) é o conteúdo favorito, seguindo-se a música popular (50%). Curiosamente, a audição de música clássica (12%) não anda longe da audiência de programas de desporto, incluindo relatos de futebol (17%).