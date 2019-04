Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressões e traição na novela 'Alguém Perdeu'

Bárbara quer separar-se de Eduardo, mas o juiz fica agressivo e ela ameaça acusá-lo de violência doméstica.

Por Patrícia Correia Branco | 09:04

No episódio desta noite de ‘Alguém Perdeu’, na CMTV, a vida de Bárbara vai sofrer uma reviravolta. Cansada da indiferença do marido, a médica faz as malas e informa Eduardo que vai sair de casa.



O juiz começa por fazer-se de vítima e acusa-a de dar ouvidos à filha, Mariana, que lhe sugeriu que se separasse dele. Bárbara reage e acusa-o de a ter posto de parte, dizendo que os dois já nem sequer têm intimidade. No momento em que a médica se prepara para sair, Eduardo persegue-a até à porta e agarra-a com violência.



Furiosa, ela ameaça acusá-lo de violência doméstica e psicológica, e o juiz garante que, se o fizer, é uma mulher morta. A médica fica gelada com aquela ameaça.



Mais tarde, na clínica, Bárbara está muito em baixo e Tiago repara, oferecendo-lhe o seu apoio. Começam a tratar-se por tu e ela acaba por desabafar com o pediatra sobre o seu casamento falhado. Tiago pega-lhe nas mãos e, enquanto a conforta, os dois vão ficando cada vez mais cúmplices.



Mas a crise no casamento com Eduardo não é o único problema na vida de Bárbara. A médica pede a Vanda para deixar Mariana e Ricardo em paz, mas a advogada tem outros planos e não pretende abdicar do carpinteiro. Irritada com o pedido da médica, Vanda ameaça revelar a Eduardo um dos seus maiores segredos: o facto de contratar prostitutos para ter sexo.



Bárbara fica incrédula com o facto de a sua ‘nova inimiga’ saber tanto sobre a sua vida privada, mas fica em pânico com a possibilidade de o marido vir a descobrir as traições.