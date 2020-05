Atores da SIC e da TVI fazem testes de despiste à Covid-19. Veja as imagens

Com as gravações das novelas suspensas há mais de dois meses, as estações televisivas SIC e TVI acionaram um plano de regresso à nova ‘normalidade’ com fortes medidas de higiene e proteção. Para isso, todos os atores dos elencos das novelas que regressam agora ao ativo foram sujeitos a um teste de despiste à Covid-19 que visa manter a segurança, antes de retomarem o trabalho.Contactados pelas produtoras das novelas, os atores deslocaram-se individualmente, nas suas viaturas, às instalações dos respetivos canais e foram submetidos ao exame que garante um regresso às gravações seguro, sob fortes medidas preventivas.Nas redes sociais foram vários os atores da ficção nacional que partilharam todos os procedimentos com os seguidores e que se mostram ansiosos com o regresso ao ativo, ainda que com várias condicionantes.É o caso da atriz Sofia Ribeiro, que viu as gravações da novela da TVI ‘Amar Demais’ suspensas devido à pandemia e que está radiante por estar de volta às suas rotinas de representação e a fazer aquilo que mais gosta.Também Isaac Alfaiate, Marta Faial, Isabel Figueira e Jorge Corrula demonstram total confiança no regresso.

