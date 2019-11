CM online é o jornal mais lido na Internet e reforça liderança em outubro

A edição online doreforçou a liderança digital entre os jornais nacionais durante o mês de outubro.De acordo com o ranking netAudience, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal, oonline alcançou 2,8 milhões de leitores. Este indicador da Marketest é encabeçado pelo conjunto de plataformas da TVI com 3,2 milhões de alcance. O Público ocupa o segundo lugar entre os jornais (terceiro do ranking) com 2,7 milhões de pessoas alcançadas. O agregador Notícias ao Minuto ocupa o quarto lugar (2,6 milhões) enquanto o JN caiu da terceira posição para o quinto lugar com 2,5 milhões de alcances.Tal como o, os restantes meios do grupo Cofina registaram igualmente subidas. A Flash! ascendeu ao sexto lugar do ranking com 2,3 milhões, o Record registou 1 milhão e 500 mil, o Jornal de Negócios totalizou 1 milhão e 400 mil, a revista Sábado 833 mil e Máxima 332 mil.No ranking de grupos, a Cofina (3,8 milhões de alcances) ultrapassou a Global Media (JN, DN e TSF entre outros). O índice de grupos é liderado pela Media Capital.