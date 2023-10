CMTV com mais audiência em setembro que todos os concorrentes juntos

fechou o mês de setembro a liderar com mais do dobro da audiência da CNN Portugal, que ficou em segundo lugar. No total, a televisão doteve mais espectadores que todos os seus concorrentes juntos. Ou seja, aobteve um share médio diário em setembro de 5,7%, contra 2,8% da CNN, 2% da SIC Notícias e 0,6% da RTP3. No conjunto, o total dos concorrentes daobteve por isso 5,4%, bem longe dos 5,8% daEste é o décimo oitavo mês consecutivo de liderança dano mercado de informação nacional de cabo. Apesar de ser emitido apenas no canal 8 de todas aa plataformas de cabo, aconsegue muitas vezes ultrapassar canais que são emitidos em sinal aberto, a RTP-1, a SIC e a TVI. Ou seja, aconsegue chegar a mais espectadores através do cabo que muitas emissões de canais em sinal aberto.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.