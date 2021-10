CMTV mais líder cresce 19% no horário nobre

Em setembro, aregistou um crescimento de 19% no horário nobre em relação ao mesmo mês do ano passado. A televisão doregistou uma média de 4,06% de share no período de maior audiência televisiva e, também, de maior investimento publicitário (entre as 19 horas e a uma da manhã).No total, foram 1,7 milhões de portugueses, em média, que diariamente acompanharam o ‘prime time’ dano mês passado.O canal dotambém liderou a informação nacional do cabo em todos os dias de setembro. É líder há 57 meses consecutivos e ganha sem qualquer interrupção há 1128 dias.O share médio mensal dafoi, em setembro, de 4,4%, o que corresponde a um crescimento de 12% em comparação com o mesmo mês de 2020. Um resultado muito superior à soma do total dos seus concorrentes: a SIC Notícias obteve 2% de share, a TVI24, 1,3% e a RTP 3, apenas 0,6%.No mês passado, afoi acompanhada diariamente por uma média de 2,5 milhões de telespectadores.Durante o mês de setembro, foram várias as vezes que programas da, como ‘Tarde CM’ e ‘Rua Segura’, venceram a RTP 1 em vários horários, inclusive no ‘prime time’.Recorde-se que aé emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não integra a oferta da Televisão Digital Terrestre (TDT).Todos os resultados são da responsabilidade da GFK.