CMTV reforça informação sobre a guerra na Ucrânia com comentários de Ireneu Teixeira

Ireneu Teixeira é, a partir da próxima segunda-feira, o novo comentador da. Diariamente, de 2.ª a 6.ª feira, no ‘Jornal da Meia-Noite’, vai analisar toda a informação sobre a guerra na Ucrânia."O Ireneu traz um olhar de proximidade sobre a guerra, com histórias humanas e diferenciadoras, que reforçam a excelência do acompanhamento internacional na CMTV", refere Paulo Oliveira Lima, diretor-executivo da. Jornalista há 27 anos, casado com uma cidadã ucraniana, Ireneu Teixeira estava na Ucrânia dias antes da invasão russa ao país. Com fontes no terreno e conhecimento privilegiado do teatro de operações, começou antes mesmo da guerra eclodir a colaborar com os meios de comunicação social portugueses."Acompanhei todos os acontecimentos e sinais que antecederam a invasão, como os exercícios na Bielorrússia. Percebia-se que algo estava prestes a acontecer", relembra. Quando os russos tomaram de assalto a Ucrânia, Ireneu e a mulher tinham saído há poucos dias do país e encontravam-se em Portugal, mas o coração ficou para trás e demandou o regresso. "Voltei por duas vezes, como correspondente de guerra, e há seis meses que a minha mulher está lá, para ajudar os meus sogros, que são idosos e têm dificuldades de locomoção", conta. Ireneu pretende ajudar os telespectadores daa compreender a realidade do povo ucraniano."A minha preocupação, além de informar, é humanizar este conflito. Porque as maiores vítimas da guerra são as populações. Pessoas com rosto, família, amigos. Aqui deste lado, a minha arma é a palavra e o meu papel é não deixar cair esta guerra na banalização. É isso que a Rússia pretende, para vencer a Ucrânia pelo desgaste."O ‘Jornal da Meia-Noite’ é apresentado pela jornalista Ângela Gonçalves Marques.