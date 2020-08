Cofina lança nova oferta para comprar dona da TVI

Há novos desenvolvimentos no negócio de compra da Media Capital. A Cofina (que detém oe a) vai lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre 100% da empresa dona da TVI. A intenção foi esta quarta-feira comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A Cofina propõe-se a pagar 41,5 cêntimos por cada ação da Media Capital. Um investimento máximo de 35 milhões de euros, o que, somando a dívida da empresa, corresponde a uma avaliação da dona da TVI em 130 milhões de euros. Este valor representa menos 75 milhões face à oferta lançada anteriormente. Uma quebra que estará relacionada com os resultados registados pela Media Capital no primeiro semestre do ano (14,4 milhões de euros de prejuízo, face aos lucros de 5,9 milhões no período homólogo) e com o atual contexto de crise económica, provocada pela pandemia da Covid-19. No entanto, o preço do grupo que detém a TVI ainda deverá ser avaliado por um auditor independente - operação não avança se este auditor estipular que o preço a pagar pelas ações é superior ao proposto pela Cofina.A nova avaliação da Cofina é idêntica à implícita na aquisição, a 14 de maio, de uma participação de 30,22% na Media Capital pela Pluris, de Mário Ferreira, que pagou 10,5 milhões pela aquisição, que a Prisa considerou "uma avaliação acima das estimativas do mercado efetuadas pelos analistas", indica a empresa que detém oem comunicado."A aquisição da Media Capital pela Cofina integra-se na estratégia de consolidação dos media no plano global, mantendo-se no essencial a atividade destas sociedades e das sociedades que com estes estejam em relação de domínio ou grupo, permitindo potenciar o investimento na expansão digital, o lançamento de serviços inovadores e a promoção e desenvolvimento de conteúdos produzidos em Portugal, mantendo-se a Media Capital como um ativo com identidade portuguesa", acrescenta.