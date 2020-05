Guerra entre Ana Gomes e o empresário Mário Ferreira sem fim à vista

A guerra entre Ana Gomes e Mário Ferreira parece não ter fim à vista. Desta vez, a antiga eurodeputada do PS questionou a idoneidade do empresário para adquirir 30% da Media Capital (dona da TVI)."Já chegámos à Madeira? No caminho das ilhas Caimão, passando pela Flórida, com volta pelo lago Ozark, até ao Porto, fazendo escala em Lisboa, com ámen complacente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e do Banco de Portugal?", questionou Ana Gomes, referindo-se a locais considerados paraísos fiscais.Na semana passada, a ex-eurodeputada apelou a que CMVM, Entidade Reguladora para a Comunicação Social e Governo avaliassem a idoneidade de Mário Ferreira. A socialista já tinha colocado em causa negócios do empresário, como a compra do navio ‘Atlântida’ aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, que está a ser alvo de investigação da PJ e Fisco. "Não sei de onde vem o dinheiro, é preciso ver qual é a origem, designadamente dos capitais que ele próprio apresentar", disse.Já Mário Ferreira acusa a ex-eurodeputada de precisar de "vir para a ribalta". O empresário considera que Ana Gomes quer "colar-se a uma presa, que lhe possa estar a dar alguns minutos de comentadora e pouco mais".Negócio entre Mário Ferreira e a Prisa foi concluído na 5ª feira: empresário adquiriu 30,22% do grupo que detém a TVI, Comercial e a produtora Plural por 10,5 milhões de euros. Aguarda aprovação dos reguladores.O acordo alcançado avalia a Media Capital em 130 milhões € a 30 de março. O valor representa uma perda de 70% em três anos.Em 2017, a Altice ofereceu 440 milhões para ficar com o grupo de media. Antes da pandemia, a(que detém o) oferecia 205 milhões.sabe que está em marcha um plano de reestruturação da empresa, que deverá passar por despedimentos. A consultora Boston Consulting Group está a fazer uma análise da empresa.