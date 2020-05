Empresário Mário Ferreira na mira da Judiciária e do Fisco

O empresário Mário Ferreira é um dos alvos da investigação da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária em dois processos judiciais relacionados com os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, de acordo com a ‘Sábado’. O dono da Douro Azul ainda não foi ouvido ou constituído arguido em nenhum dos casos em curso.O processo mais recente foi aberto pelo Fisco - na sequência de uma certidão extraída do inquérito em curso na PJ, sob a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) - e nele são visadas algumas alienações de património dos estaleiros e a utilização de uma empresa de Mário Ferreira instalada na ilha de Malta.Esta sociedade poderá ter sido usada como veículo para o negócio de compra do navio ‘Atlântida’, em 2014, por 8,7 milhões de euros e a subsequente revenda a uma empresa da Noruega por 17 milhões. Há indícios de viciação do concurso público e de que parte do lucro ficou na empresa de Malta.As investigações, que estão na reta final, visam apurar crimes de administração danosa, corrupção e participação económica em negócio. A Unidade Nacional contra a Corrupção vai remeter nas próximas semanas ao DCIAP o relatório com factos apurados.Esta quinta-feira, Mário Ferreira fechou a compra da Media Capital com a Prisa e vai mesmo ficar com 30,22% da dona da TVI, por 10,5 milhões. Este montante avalia o grupo de media em 130 milhões - tendo em conta a sua posição financeira a 30 de março -, muito abaixo dos 205 milhões oferecidos anteriormente pela Cofina (que detém o).O negócio está ainda sujeito a validação dos reguladores.