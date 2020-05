Ex-eurodeputada Ana Gomes ‘aperta’ empresário Mário Ferreira

A ex-eurodeputada Ana Gomes defende que os reguladores da comunicação social (ERC) e dos mercados (CMVM), bem como o Governo, deveriam avaliar a idoneidade dos investidores no setor dos media. A socialista centrou o ataque em Mário Ferreira, que ultima a compra de 30,22% da Media Capital, dona da TVI. Já o ‘rei dos cruzeiros’ fala em "mentiras e insinuações"."Não se devem tolerar ‘testas-de-ferro’ de outros interesses encobertos, embora infelizmente o Estado esteja farto de os tolerar, como tolera num outro grande órgão de comunicação social privado, a Global Media", afirmou Ana Gomes ao ‘Sol’. Sobre Mário Ferreira, reforça que é preciso perceber a origem do dinheiro que apoia a proposta feita aos espanhóis da Prisa. A ex-eurodeputada adiantou ainda que já enviou uma carta ao Ministério das Finanças e à Autoridade Tributária para que sejam investigados os fluxos de dinheiro no casino do navio ‘Explorer’ de Mário Ferreira."Ana Gomes terá resposta às suas mentiras e insinuações no momento certo e no local certo", reagiu Mário Ferreira ao. O empresário está em negociação exclusiva para a compra da posição na Media Capital. As conversações arrancaram após o consórcio de que fazia parte - liderado por Paulo Fernandes da Cofina, dona do– ter desistido do negócio.Numa entrevista ao ‘Expresso’, em abril, garantia que a compra será feita "com capitais próprios e sem parceiros". "Tenho-me divertido nos últimos dias a ler e a ouvir uma quantidade de disparates na imprensa, insinuando que teríamos apoio de capital angolano ou chinês", dizia na altura.tentou mais esclarecimentos de Ana Gomes mas não obteve qualquer resposta.