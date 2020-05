Ana Gomes volta a atacar Mário Ferreira

Já chegámos à Madeira??? No caminho das ilhas Cayman, passando pela Florida, com volta pelo lago Ozark, até ao Porto, fazendo escala em Lisboa, com amen complacente de @CMVM e ?@bancodeportugal?? https://t.co/DYFqpsDXLZ — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) May 14, 2020

A antiga eurodeputada socialista Ana Gomes reagiu com violência à aquisição de 30% do capital da Media Capital (dona da TVI) por parte do empresário Mário Ferreira."Já chegámos à Madeira??? No caminho das Ilhas Cayman, passando pelo Florida, com volta pelo lago Ozark, até ao Porto, fazendo escala em Lisboa, com o amém complacente da CMVM e do Banco de Portugal", escreveu a diplomata na rede social Twitter.Apesar de não referir diretamente o empresário da área do turismo, Ana Gomes refere estes paraísos fiscais numa publicação em resposta a um artigo que dá conta da compra de parte da dona da TVI.