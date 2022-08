Diretor da TVI responde a Duarte Siopa sobre saída de Judite Sousa

O diretor de informação da TVI/CNN Portugal, Nuno Santos, respondeu esta manhã no programa "Dois às 10", da TVI, às afirmações do apresentador Duarte Siopa no programa 'Manhã CM' acerca da saída de Judite Sousa do canal.Nuno Santos começou por referir que teve conhecimento da saída da jornalista do grupo de comunicação social através das redes sociais. "Nós tivemos conhecimento ontem nas redes sociais que a Judite terá denunciado o seu contrato de trabalho. Para nós isso foi uma novidade, não é essa a informação que nós temos aqui", explicou Nuno Santos.Em defesa da sua "equipa", Nuno Santos explicou que o canal foi surpreendido com a notícia da saída da jornalista do universo da TVI e da CNN Portugal."A Judite tem um contrato de prestação de serviços com a TVI e com a CNN Portugal e está de baixa médica a seu pedido até ao próximo dia 11 de agosto", revelou.Relativamente à informação sobre a jornalista ter feito a cobertura da Guerra da Ucrânia sem seguro, o diretor de informação esclarece: "Não é verdade. A Judite foi para Lviv, na Ucrânia, obviamente com um seguro". Quanto a ter estado sem acesso a dinheiro e sem condições durante o período em que esteve na guerra, Nuno Santos afirma que tais declarações "não tem correspondência com a verdade","A Judite escolheu a equipa com a qual quis trabalhar, escolheu esse conjunto de pessoas e nós, na direção, demos-lhe todo o apoio ao longo desse processo. Não podemos deixar que no espaço público se digam inverdades e mentiras sobre aquilo que está a acontecer", concluiu.