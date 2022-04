Elon Musk compra Twitter e divide opiniões

Com mais de 81 milhões de seguidores no Twitter, Elon Musk sempre criticou a rede social por esta não estar a cumprir o seu potencial como uma "plataforma de liberdade de expressão", que considera "a base de uma democracia em funcionamento". Por isso, um dos primeiros passos do homem mais rico do Mundo, agora que adquiriu a gigante tecnológica por cerca de 41,3 mil milhões de euros, poderá passar por reduzir a moderação de conteúdo na plataforma, alertam alguns analistas."Musk está claramente a falar a sério sobre a promoção da liberdade de expressão em benefício da democracia, mas a linha entre liberdade de expressão e discurso de ódio ou desinformação está a tornar-se cada vez mais confusa e pode ficar fora de controlo", afirmou Rachel Foster-Jones, da GlobalData. Este será, por isso, um dos grandes desafios de Musk que, numa entrevista recente, afirmou: "Na dúvida, deixe o discurso, deixe que exista."No Brasil, aliados do Presidente Jair Bolsonaro aplaudiram a venda do Twitter ao dono da Tesla e da SpaceX. "Mais uma vez está dois passos na frente dos outros ‘players’ e agora faz um gesto ao Mundo e em defesa da liberdade", disse o ministro das Comunicações brasileiro, Fábio Faria. Também Jack Dorsey, cofundador do Twitter, reagiu ao negócio. "É a única solução em que confio", disse, elogiando a decisão de a plataforma voltar a ser uma empresa fechada, sem influência da Bolsa de Valores.A venda da rede social é um dos assuntos mais comentados desde segunda-feira, com os utilizadores a criarem a hashtag ‘RIPTwitter’, numa referência à morte da plataforma.