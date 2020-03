Em cada ponto de venda um “soldado da notícia”

Os mais importantes grupos de media com títulos em papel e a distribuidora Vasp uniram-se para lançar uma campanha de homenagem aos seus "soldados", os vendedores de jornais e revistas que diariamente têm levado a informação aos portugueses. "O objetivo é reconhecer a coragem de quem diariamente contribui para manter os portugueses informados, num momento sem paralelo a nível global", refere a agência FCB Lisboa, responsável por esta campanha.

São mais de 9 mil os pontos de venda que em Portugal asseguram a distribuição de cerca de 4500 títulos. Jornais diários como o Correio da Manhã, aos quais se juntam também as mais diversas revistas, deixam um agradecimento àqueles que reconhecem como os "Soldados do Papel" na guerra contra a pandemia da Covid-19.

No total, 63 publicações nacionais de diferentes editoras - Blue Ocean, Cofina (que detém o CM e a CMTV), Editorial Grupo V, Global Media Group, HOW, IFE Executive, Impala, Impresa, Masemba, Newsplex, Presspeople, Público, RBA, Sociedade Vicra Desportiva, TREZE7, Trust In News, Zero a Oito Marketing - associaram-se a esta ação, que terá também visibilidade em diferentes redes sociais.



"Se tivessem som, seria o de aplausos. Seriam palmas mais do que merecidas por quem desperta cedo todos os dias para que não falte informação essencial aos portugueses. Em cada ponto de venda que permanece aberto há verdadeiros soldados da notícia, os nossos soldados do papel. Firmes, corajosos, solidários neste momento. Porque sabem que a vida não pode parar. Juntos vamos vencer esta guerra. Mais uma vez, obrigado".