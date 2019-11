Associação Portuguesa de Imprensa quer distribuição ao fim de semana

A Associação Portuguesa de Imprensa (API) pondera candidatar-se a comprar parte dos CTT - Correios de Portugal de forma a defender o futuro das publicações que representa e assegurar o funcionamento do serviço postal universal quando terminar o contrato entre o Estado e a empresa, no final de 2020. Uma das medidas que a entidade pretende implementar é a distribuição de jornais e revistas ao sábado e domingo."Se aparecerem várias empresas a concorrer, nós faremos os impossíveis para ter, nessas empresas, uma voz ativa sobre como deve ser feita essa operação, nomeadamente a frequência com que deve ser feita", adianta aoJoão Palmeiro, que explica que apesar de a lei dizer que a distribuição deve ser feita cinco vezes por semana em dias úteis, isso nem sempre acontece."Nós vamos mais longe e dizemos que a distribuição também deve ser feita ao fim de semana, quando a maioria dos pontos de venda de jornais estão encerrados. Esta é a única forma de defender as publicações diárias que queiram fazer assinaturas, uma das maneiras mais importantes para combater a queda das vendas", acrescenta o presidente da API, que acredita que esta medida será crucial para salvar muitas publicações locais, regionais e até nacionais."Uma vez deixámos na mão de privados, de particulares, o futuro das publicações que representamos. Não o vamos fazer uma segunda vez", garantiu João Palmeiro.