ERC aprova aquisição da TVI pela Cofina

A operação de compra da Media Capital por parte da Cofina passou um obstáculo esta quarta-feira, com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social a não se opor ao negócio, que agora fica dependente do "ok" da Autoridade da Concorrência.



Segundo um comunicado publicado no site do regulador dos media, "o Conselho Regulador da ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social deliberou não se opor à operação de concentração da Cofina e Media Capital, sem prejuízo das ressalvas enunciadas na respetiva deliberação, por não se concluir que tal operação coloque em causa os valores do pluralismo e da diversidade de opiniões, cuja tutela incumbe à ERC aí acautelar".