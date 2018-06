Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Compra da Media Captial pela Altice ainda sem decisão ao fim de quase um ano

Negócio parece mais longe de se concretizar, após chumbos da Autoridade da Concorrência a remédios propostos.

10:49

Quase um ano depois da proposta de compra feita pela Altice sobre a Media Capital, a operação que envolve a dona da TVI parece mais longe de se concretizar após rejeição dos compromissos pela Autoridade da Concorrência.



No início desta semana, a Autoridade de Concorrência (AdC) anunciou que tinha rejeitado os compromissos apresentados pela Altice para a compra da Media Capital por entender que "não protegem os interesses dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado".



Um dia depois, em 29 de maio, a Altice Portugal manifestou a sua discordância perante a posição do regulador, afirmando não estar disponível "para apresentar quaisquer outros" compromissos.



Já na semana passada, durante a audição conjunta nas comissões parlamentares de Economia, Inovação e Obras Públicas e Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, afirmou que há um "limite de razoabilidade" no processo de compra da dona da TVI, mas manifestou-se "convicto de que o negócio vai ser concluído".



A Altice, que comprou em junho de 2015 a PT Portugal por cerca de sete mil milhões de euros, anunciou em julho passado que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, por 440 milhões de euros.



Em 15 de fevereiro deste ano, a AdC abriu uma investigação aprofundada à compra da Media Capital por considerar existirem "fortes indícios" de que a operação poderá resultar em "entraves significativos à concorrência".



Em outubro, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), na altura liderada por Carlos Magno, não chegou a consenso sobre o negócio, apesar de os serviços técnicos da entidade terem dado parecer negativo ao negócio.



Com o 'não parecer" da ERC, que seria vinculativo para o negócio -- a falta de consenso gerou fortes críticas ao presidente da altura --, o processo passou para a alçada da AdC.



A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), por sua vez, considerou, em setembro passado, que a compra da dona do TVI não deveria ter lugar "nos termos em que foi proposta", devido aos entraves à concorrência.



Com a rejeição dos compromissos apresentados pela Altice, o negócio parece mais longe de ser concretizado, aguardando-se agora o parecer da AdC sobre o assunto.



A operação tem contado com a oposição dos concorrentes nas telecomunicações e nos principais grupos de media, além de vários setores políticos.



Desde 2 de junho de 2015 que a PT Portugal/Meo é uma subsidiária do grupo Altice, passando a chamar-se, desde o ano passado, Altice Portugal.



A PT Portugal passou para as mãos da multinacional francesa após a queda do Banco Espírito Santo (BES), que era acionista de referência da operadora de telecomunicações portuguesa e que um dia 'sonhou' tornar-se uma grande empresa lusófona.



Com o fim do BES, desfez-se a aliança com a brasileira Oi (que durava desde 2010), levando a que, em 21 de janeiro de 2015, os acionistas da PT SGPS, atual Pharol, aprovassem a venda da PT Portugal à Altice, marcando uma nova etapa na vida das operadores de telecomunicações.