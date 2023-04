Uma "entrevista exclusiva" a Michael Schumacher, com respostas do próprio e não "meias-palavras de amigos". É desta maneira que a revista alemã ‘Die Aktuelle’ promoveu, na capa, a suposta conversa com o antigo piloto de Fórmula 1, sete vezes campeão mundial, que vive em reclusão depois de ter sofrido um acidente de esqui, há 10 anos, que o deixou com lesões cerebrais.