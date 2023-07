A Cofina registou um lucro de 2,2 milhões de euros no 1.º semestre do ano (quebra de 31,4% face ao mesmo período de 2022), segundo o comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM. As receitas operacionais da empresa que detém o CM e a CMTV ascenderam a 36,9 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 1,7%, e os custos registaram um ligeiro aumento de 0,1% (31 milhões euros).









Já a Impresa fechou o período com um resultado líquido negativo de 4 milhões euros, o que compara com os 2,2 milhões de prejuízo no mesmo período do ano passado. As receitas da dona da SIC e ‘Expresso’ atingiram 86 milhões euros, uma diminuição de 2,5%, e os custos diminuíram 1,1%, para os 83,1 milhões euros.