'Zitti E Buoni' dos Maneskin levou Itália à vitória da Eurovisão 2021

Itália é o vencedor do Festival Eurovisão, que a RTP 1 transmitiu esta noite, em direto a partir de Roterdão, nos Países Baixos. Maneskin com a música 'Zitti E Buoni' conquistaram 524 pontos.

Num ano em que o Reino Unido foi o único país que terminou com zero pontos, Portugal, representado pelos The Black Mamba, com o tema "Love is on my side", conquistou 153 pontos e ficou em 12.º lugar.

A 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, deveria ter acontecido em maio do ano passado, em Roterdão, mas a União Europeia de Radiodifusão decidiu adiá-la um ano, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, por causa da pandemia da covid-19.