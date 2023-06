começa a oferecer quatro jogos de tabuleiro já a partir deste sábado. A Batalha Naval é o primeiro. Seguem-se 4 Em Linha, Adivinha Quem É e Jogo da Glória. O diretor executivo doe da, Paulo Oliveira Lima, sublinha a importância de mais esta ação do jornal mais lido do País: “Oé um jornal que liga o País através das notícias. Estas ofertas acabam por reforçar esse cariz junto dos leitores e contribuem para juntar as famílias portuguesas em momentos de qualidade e diversão.”Nahá quem tenha ‘furado’ as regras e já começou a explorar o primeiro jogo de tabuleiro: “É obrigatório ter estes jogos em casa. É uma excelente forma de unir gerações e depois acabamos todos às gargalhadas”, revela a apresentadora Sara Santos. Os jogos de viagem do Correio da Manhã são gratuitos e podem ser levados para qualquer lugar.e complete a coleção. Bastam cinco selos para depois poder levantar o jogo em qualquer ponto de venda. Entre este sábado e segunda-feira será publicada a caderneta referente à Batalha Naval já com dois selos cada uma.