José Milhazes solta palavrão em direto e deixa Clara de Sousa de boca aberta

O comentador da SIC José Milhazes, presença habitual nos blocos noticiosos do canal desde o início da invasão russa à Ucrânia, protagonizou um momento caricato na noite desta terça-feira. Enquanto mostrava um vídeo em que milhares de pessoas, durante um concerto na Rússia, deixam duras críticas a Putin e à guerra, Milhazes fez uma tradução literal do que é dito, soltando um palavrão em direto.A pivô Clara de Sousa, que conduzia o noticiário, não conseguiu esconder o espanto pelo que ouviu. "Nem tivemos tempo de fazer um 'pi'", disse. José Milhazes justificou-se rapidamente, explicando que apenas se limitou a dizer o que se ouve no vídeo.O momento já se tornou viral nas redes sociais, com várias figuras públicas a reagir ao sucedido.