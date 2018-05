Netta Barzilai, a mulher que apela à diversidade e que venceu a Eurovisão 2018

"Muito obrigado por escolherem diferente", disse a sucessora de Salvador Sobral.

11:13

Netta foi uma das intérpretes mais carismáticas do Festival Eurovisão da Canção 2018. A música "Toy", inspirada no movimento #Metoo e no empoderamento feminino, valeu-lhe a vitória na noite da grande final do festival, mas quem é esta israelita tão irreverente?



Aos 25 anos, Netta é fundadora do grupo "The Experiment" e faz parte do grupo Gaberband que a levou a atuar em várias localidades de Israel. Venceu a versão israelita de "Ídolos" e foi após essa vitória que foi convidada a concorrer ao festival de música que decorreu em Lisboa.





Quanto à música, esta ganhou notoriedade pela sua força e movimentos de dança. As referências às galinhas presentes na canção falam na realidade dos "cobardes" que não respeitam as mulheres.



A participação de Barzilai esteve sempre envolvida em muita polémica. Desde Herman José a compará-la com uma versão com cortisona de



Assunção Cristas - uma imagem que se tornou viral - às críticas de Salvador Sobral. Na última semana, o vencedor da Eurovisão de 2017 arrasou a música de Netta tendo-a classificado como "horrível".



Quando a vitória de Netta foi anunciada, a jovem de 25 anos deixou uma mensagem a apelar à diferença: "Estou muito feliz, muito obrigado por escolherem diferente. Muito obrigado por celebrarem as diferenças entre nós, muito obrigado por celebrarem a diversidade".



A cantora cresceu na Nigéria, foi educadora de infância,