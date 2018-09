Antiga Cabovisão vai exigir uma indemnização à dona da Meo pelo “danos” causados pelo pedido de insolvência da Oni.

Após ter tomado conhecimento do pedido de insolvência da Oni apresentado por parte da Altice Portugal, a Nowo decidiu avançar com um processo contra a dona da Meo. "O Grupo Nowo/Oni já iniciou as medidas legais ao seu dispor para a salvaguarda da sua reputação e bom nome no mercado, assim como ao ressarcimento de todos os danos decorrentes da presente situação", disse ao Jornal de Negócios fonte oficial da antiga Cabovisão.