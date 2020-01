Pornografia tem cada vez mais consumidores

O consumo de pornografia na Internet continua a crescer em todo o Mundo. De acordo com os dados divulgados pela Pornhub, a maior plataforma online de conteúdos para adultos, foram registadas mais de 42 mil milhões de visitas em 2019 (o que compara com as 33,5 mil milhões contabilizadas em 2018, mais 8,5 mil milhões). Isto significa uma média de 115 milhões de acessos/dia.No ano passado foram, também, quebrados os recordes de buscas - 39 mil milhões (mais 8,7 mil milhões do que em 2018) - e descargas de vídeos - 6,83 mil milhões -, o que corresponde a 1,36 milhões de horas de conteúdos. Os EUA continuam a dominar o consumo mundial de pornografia online, sendo que o 2º lugar da lista é agora ocupado pelo Japão. Seguem-se Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Filipinas, Austrália e México. Portugal não figura nos 20 primeiros lugares da tabela, que representam 80% do consumo global.Em termos de faixas etárias, os consumidores dos 25 aos 34 anos (com 36% do consumo total) foram os mais ativos. Depois encontram-se as faixas dos 18 aos 24 anos (25%) e a dos 35 aos 44 anos (17%). Seguem-se a dos 45 aos 54 (11%) e a dos 55 aos 64 (7%). Por último, os utilizadores com mais de 65 anos representam 4% do consumo.O aumento de consumidores japoneses também veio influenciar os conteúdos mais procurados. Desta forma, ‘japonês’ e ‘hentai’ (banda desenhada erótica) lideram as preferências, remetendo ‘lésbica’ para 3º lugar (ainda que continue a ser a categoria preferida em Portugal e entre as mulheres). Logo a seguir surgem os termos ‘MILF’ (sigla utilizada para designar uma mãe com a qual se gostaria de manter relações sexuais), ‘coreano’, ‘asiático’, ‘madrasta’, ‘massagem’, ‘anal’ e ‘ébano’. O consumo feminino de conteúdos para adultos aumentou 3% em 2019 a nível mundial.