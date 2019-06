Portugal é dos mais atacados por piratas informáticos

No ano passado, Portugal foi o segundo país onde mais utilizadores foram vítimas de phishing, uma técnica ilegal que os piratas informáticos utilizam para obter dados pessoais.Um relatório da Kaspersky Lab aponta que 22,6% dos clientes portugueses que usam o sistema de proteção desta empresa especializada em cibersegurança foram atacados desta forma. Só o Brasil foi mais visado: 28,28%.Os dados apontam que Portugal registou um aumento de 5,9 pontos percentuais neste tipo de ataques, ao contrário de outros países, como o Brasil ou a Austrália, onde se notou uma diminuição.Ainda assim, a nível mundial, o sistema anti-phishing foi utilizado 482,5 milhões de vezes.Quatro vezes mais do que os conteúdos maliciosos (120,3 milhões) que foram detetados através de spam (mensagens não solicitadas). Neste campo, Portugal surge na 16ª posição dos países mais afetados em 2018, com 1,6% dos ataques, que na maioria das vezes utilizam a imagem das grandes empresas.Os hackers simulam comunicações legítimas, sobretudo de portais da internet e entidades financeiras, como bancos ou sistemas de pagamento: Microsoft, Facebook e PayPal foram as três organizações mais utilizadas.A ideia é que os clientes preencham os seus dados pessoais em páginas fictícias como se fossem legítimas.Com as notícias sobre as constantes fugas de dados pessoais, como aconteceu com o Facebook, os hackers começaram a contactar as vítimas ameaçando divulgar alegados conteúdos sexuais privados.Devido ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, em 2018 muitas empresas pediram aos clientes para darem novo aval às suas comunicações. No meio da confusão, os piratas informáticos aproveitaram para enganar os mais distraídos.Também foram frequentes páginas falsas relacionadas com o Campeonato do Mundo de Futebol, o lançamento de telemóveis ou prémios em lotarias.