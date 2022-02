Portugal entre os países mais afetados pela pirataria em 2021

Portugal ocupa o 31º lugar entre os países mais afetados por ataques de ‘ransomware’, segundo um relatório da empresa especializada em cibersegurança S21sec. Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá a lideram a lista. O estudo rastreou um total de 1694 vítimas de ‘ransomware’ em 101 países nos últimos seis meses.Nos últimos anos, o ‘ransomware’ - sequestro de informação com pedido de resgate - tornou-se "um dos tipos de ciberataques com maior crescimento e impacto, em que os responsáveis têm sobretudo uma motivação financeira", refere em comunicado a S21sec. Só no último semestre de 2021, os Estados Unidos sofreram um total de 757 ataques.Mais de metade (55%) das grandes empresas não têm uma defesa efetiva contra ciberataques nem conseguem localizar e corrigir as quebras de segurança rapidamente, de acordo com um estudo da Accenture, divulgado sexta-feira.O estudo, com base em entrevistas a mais de 4700 executivos de todo o Mundo, incluindo 100 de Portugal, "explora até que ponto as organizações dão prioridade à segurança, qual a eficiência dos esforços de segurança atuais e qual o desempenho dos seus investimentos nesta área", referiu a consultora, indicando que "quatro em cada cinco inquiridos (81%) acreditam que estar um passo à frente dos cibercriminosos é uma batalha constante e o custo é insustentável". O setor das telecomunicações tem sido um dos mais atingidos, sobretudo durante a pandemia.