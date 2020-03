Produtora dispensa equipa do novo ‘Big Brother'

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento



A TVI e a Endemol dispensaram toda a equipa técnica e de conteúdos que estava a trabalhar na nova edição do ‘Big Brother’, mais de 100 pessoas. A informação foi confirmada aopor fonte oficial da produtora, que recusa a existência de despedimentos."A Endemol Portugal não fez qualquer despedimento mas sim denúncias do contrato de trabalho no decurso do período experimental nos termos do ...