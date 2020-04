Emmanuelle 4’, quarto filme da saga da popular personagem do cinema erótico, chega este sábado, às 02h30, à CMTV, inserido no ciclo de clássicos que o canal do Correio da Manhã tem emitido todos os sábados.



Neste filme da saga, e para se esconder de um ex-amante, Emmanuelle viaja até ao Brasil, onde se submete a uma operação plástica a todo o corpo. Adotando uma nova identidade, Emmanuelle corre o país para ter novas e arrojadas experiências.

Ver comentários