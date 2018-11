Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP, SIC e TVI criam associação para medir audiências

Estações televisivas anunciam que objetivo é promover, modernizar e transformar o futuro da indústria.

Por Lusa | 15:19

RTP, SIC e TVI anunciaram esta quarta-feira a criação de uma nova associação para medir as audiências de televisão, "seguindo as melhores práticas internacionais" e com o objetivo de promover, modernizar e transformar o futuro da indústria.



"Os três operadores nacionais em sinal aberto reiteram a importância da existência de um serviço de medição de audiências televisivas transparente, fiável e independente", referem as três televisões generalistas, em comunicado.



"Nesse sentido, irão convidar representantes de outros canais de televisão em Portugal, assim como 'stakeholders' do mercado televisivo, a fazerem parte desta nova associação que ficará responsável pela gestão da medição de audiências durante o ano de 2019 e pelo lançamento de um concurso internacional para a prestação do serviço de medição de audiências para um prazo mais alargado, a partir de 2020".



O modelo de governo da nova associação responsável pela gestão do sistema de medição de audiências de televisão em Portugal "garantirá a representatividade do mercado e da indústria televisiva de forma inclusiva, transparente e eficaz, e implementará as melhores práticas internacionais na medição das audiências televisivas dos canais que operam em Portugal", concluem.